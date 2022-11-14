سميحة أيوب “ما فيش كرامة في الزواج”.. وياسمين عز تعلق: “الله عليكي يا سيدة المسرح”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 02:52 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية سميحة ايوب عن رأيها عن كيفية تعامل المرأة مع المشاكل التي تواجهها مع زوجها وذلك خلال حوار مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”.

قالت سميحة أيوب، إن لكل مقام مقال بمعني أن لابد من السيدة ان تختار الوقت المناسب لكي تعرض مشكلة تواجهها علي زوجها، موضحة “لازم الست تختار الوقت الصح اللي تتكلم فيه مع جوزها .. مش يجي تعبان من برا وتتكلم معاه في مشاكل وتعمله نكد .. ومفيش كرامة في الجواز”، وعلقت الإعلامية ياسمين عز علي تصريحاتها “الله عليكي يا سيدة المسرح”.

واضافت “سميحة أيوب من المفترض عند قيام مشادة كلامية بين الزوج والزوجة فلابد من الزوجة أن تقوم بتهدئة الوضع والا تزيد منه، قائلة “تلم الحكاية وتستني جوزها يروق وتعمل فنجانين قهوة ويقعدوا يتكلموا بهدوء”.

وتابعت الفنانة سميحة أيوب أن إذا قامت السيدة بعمل جو هادئ ومن ثم قامت بمعاتبة زوجها علي اشياء فعلها أثناء غضبه فإنه سوف يعتذر لها ويقوم بتقبيل رأسها في الفور.