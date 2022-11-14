كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 02:52 صباحاً - أشادت الاعلامية الكويتية فجر السعيد بوزير الاعلام اللبناني السابق جورج قرداحي وذلك بعد تلقيها اتصال منه.

وكتبت فجر السعيد في تدوينة عبر حسابها على الفايسبوك: “تفاجأت اليوم بإتصال من الإستاذ ‫#جورج_قرداحي‬ والذي أشبعته نقد لفتره طويله بسبب موقفه السياسي .. المفاجأه بالنسبه لي أن شخص مثله وبمكانته عمره وتجربته أن يتجاوز مشاعره الشخصيه تجاه شخصيه انتقدته بهذا العنف اللفظي ويرفع التلفون ويناقشني في رأيي وإنتقادي”.

وتابعت “تحيه لهذه الجرأه بالمواجهه التي إفتقدناها بهذا الزمن .. بعيداً عما قال وعما قلت وبعيداً عن موقفه وموقفي السياسي .. بالنهايه نحن نعمل بالاعلام ولسنا خصوم لأحد نحن نخاصم فكره أو رأي بعيداً عن الشخص فلو كان إنسان عادي لم يكن في الواجهه لما ذكرناه أصلاً .. ولو غير رأيه لعدنا للتحاور معاه وقد نمتدح موقف لشخص كنا ننتقده من فتره لإنه تغير وليس لاننا اشخاص بلا رأي”.

واضافت “ياليت تفهمون كلامي عدل .. إتصال الإستاذ #جورج_قرداحي فيني اليوم له كل التقدير والإحترام ولو إختلفنا .. فقد نتفق يوماً ما وأعتقد حسب ماسمعت منه إن الإتفاق قريب فالأمور لا تبقى دائماً على نفس الحال.. أخيراً تحيه من قلبي لشجاعته في المواجهه

كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تشيد بجرأة جورج قرداحي بعد تلقيها اتصاله منه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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