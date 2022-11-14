تعرف على لجان تحكيم مسابقات الدورة 44 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشهد الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشاركة عدد من الفنانين والنقاد والمخرجين في لجان تحكيم العديد من المسابقات.

المسابقة الدولية:

وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كما تضم اللجنة كل من مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح (مصر)، الممثلة سوارا بهاسكار (الهند)، المؤلف الموسيقي راجح داود (مصر)، الممثلة ستيفانيا كاسيني(إيطاليا)، المخرج خواكين ديل باسو (المكسيك)، الممثل سمير قواسمي (فرنسا).

أسبوع النقاد الدولية:

بينما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية كل من: الكاتب بين شاروك (المملكة المتحدة)، الممثل كريم قاسم (مصر) ، الناقدة هدى إبراهيم (فرنسا).

جائزة أفضل فيلم عربي:

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، كل من: الممثل أحمد مجدي (مصر)، المبرمجة دوروتا لِخ (بولندا)، الممثلة نور (لبنان).

آفاق السينما العربية:

كما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، كل من: الممثل ميشيل كمون (لبنان)، المنتجة مفيدة فضيلة (تونس)، مصممة الملابس ريم العدل (مصر).

مسابقة الأفلام القصيرة:

يترأس المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامّارتينو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وتضم في عضويتها كل من: المنتج والسيناريست والمخرج أحمد عامر (مصر)، الممثلة ريم تركي (فرنسا /تونس).

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022