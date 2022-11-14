أول تعليق من هند عاكف بعد أزمتها في حفل افتتاح القاهرة السينمائي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند عاكف، إن ما حدث في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، من أزمة ظهرت في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماع، كان بسبب سوء تفاهم، تم حله.

وأوضحت هند في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 "ما حدث كان سوء تفاهم كنت قد نسيت الدعوة، والمنظمون أرادوا الإطلاع عليها، وإدارة المهرجان ناس كبيرة تدخلت الحمد لله، أنا لا أحب الكلام في المشاكل، لأن القاهرة السينمائي مهرجان كبير".

وتابعت "سوء تفاهم اتحل بدليل اني دخلت وتواجدت ولاخر الحفلة، بس كان فيه منظمين صغيرين مش واخدين بالهم اوي مني، لكن اتحلت"، مضيفة "مينفعش الفنانين ميدخلوش ده مهرجان القاهرة السينمائي، بحضره من أيام سعد الدين وهبة وأستاذ حسين فهمي ايام الدورات اللي ترأسها".

واختتمت "ده توضيح مفيش اي حاجة وهاكون موجودة من اول بكرة لحضور باقي فعاليات المهرجان".

وانتشر فيديو للفنانة هند عاكف لم يسمح فيه منظمو حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، لها بالتواجد على السجادة الحمراء، وأثار ما حدث غضبها، قائلة: "أنا فنانة ومن حقي أدخل".

وانطلقت مساء الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، قال في بيان صحفي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ 44 إلى جذب مزيد من الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكار وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم.