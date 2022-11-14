إلهام شاهين من حفل افتتاح "القاهرة السينمائي": "الإنتاج زي القمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وقالت إلهام، في لقاء له عبر قناة "دي إم سي" من حفل الافتتاح: "أنا مش هكون موجودة في رمضان اللي جاي، لأني جبانة شوية وبحب يكون معايا كل حلقات المسلسل".

وتابعت: "بحب أفرغ دوري وأبقى فاهمة أنا حجمي إيه في العمل من كل اللي حواليا وأدرس العمل وأنا متعبة شوية في شغلي وده بيتعب المنتجين مني مش قادرة أجاري السوق".

وأَضافت: "فلوسي ضاعت في الإنتاج لأن أنا مبعرش أسوق، وراحت فلوسي ومرجعليش حاجة من الإنتاج".

وأختتمت حديثها: "ممكن أخوض التجربة تاني لأني عنيدة وهي عاملة زي لعبة القمار، يعني ممكن بعد الخسارة أقول هعمل فيلم تاني علشان أعوض الخسارة".

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن بينهم يسرا ومنة شلبي وشيري عادل ومحمود حميدة، وإدوارد، ووفاء عامر، ونيللي كريم، وليلى علوي، وحسين فهمي وزوجته، وآخرين.

وانطلقت مساء الأحد ، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).