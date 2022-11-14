منع وبكاء ورفض.. تفاصيل 3 ساعات مثيرة في افتتاح "القاهرة السينمائي" (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، والتي تستمر حتى الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

وحضر حفل الافتتاح الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ليلى علوي، نبيلة عبيد، سوسن بدر، نرمين الفقي، شريف منير، وفاء عامر، بشرى، ريهام عبدالغفور، إيناس الدغيدي، أنوشكا، نهال عنبر، ميرهان حسين.

وكرم المهرجان النجمة الكبيرة لبلبة بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري التي تحصد جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح عدة أحداث مثيرة أبرزها "أزمة منع وطرد هند عاكف قبل أن تتدخل إدارة المهرجان وتسمح لها بالدخول، ورفض حسين فهمي للتصوير مع الإعلامية بوسي شلبي، ومشهدان لبكاء الفنانتين يسرا ولبلبة، بالإضافة للإطلالات الغريبة واللافتة لنجوم ونجمات الفن المشاركين".. والتي يقدمها الخليج 365 في هذه التغطية الخاصة..

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