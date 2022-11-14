"7 لقطات تصدرت المشهد".. ماذا حدث في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 44؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شهدت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدة أحداث سواء على السجادة الحمراء أو خارج السجادة أو داخل قاعة حفل الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

نستعرض لكم أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في السطور التالية:

دموع يسرا

حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على إهداء افتتاح الدورة الـ 44 لروح الفنان الراحل هشام سليم. ولم تتمالك الفنانة يسرا، دموعها فور سماع الإهداء الذي جاء ضمن مشاهد من فيلم "عودة الابن الضال".. التفاصيل من هنا

بكاء لبلبة

انهالت الفنانة لبلبة، بالبكاء عقب صعودها على خشبة المسرح، وسقطت الدموع من عينها أمام حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك عقب انتهاء عرض فيلم تسجيلي عن حياتها ومشوارها الفني.. التفاصيل من هنا

منع هند عاكف من الدخول

منع منظمي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، الفنانة هند عاكف من التواجد على السجادة الحمراء للمهرجان.

جاء منع هند عاكف من الدخول بسبب عدم وجود دعوة معها لحضور حفل الافتتاح.وأثار ما حدث غضب هند عاكف، قائلة: "أنا فنانة ومن حقي أدخل".. التفاصيل من هنا

أول ظهور لـ إيناس الدغيدي

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي، بحفل افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أول ظهور لها بعد أزمة تصريحاتها عن المؤلف تامر حبيب.. التفاصيل من هنا

عودة هاني شاكر للتمثيل

حضر الفنان هاني شاكر، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، حيث أعلن خلال الحفل في لقاء له عبر قناة "دي إم سي": "بتمنى أرجع التمثيل تاني، وفي بالي موضوع التمثيل لو لقيت عمل درامي ومسلسل لوني ومشجع معنديش مشكلة فيه".. التفاصيل من هنا

حسين فهمي يحرج بوسي شلبي

أحرج الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي خلال تواجدهما على السجادة الحمراء لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وطلبت بوسي، منه التصوير على السجادة الحمراء، ولكنه رفض طلبها مسرعا بصحبة زوجته دون التصوير معها.. التفاصيل من هنا

أول ظهور لـ شيري عادل وطارق صبري

حضرت الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وظهرت شيري في المهرجان مرتدية فستان مكشوف "أوف شولدر"، كما حرص طارق صبري على ارتداء "بدلة" سوداء.. التفاصيل من هنا

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن بينهم يسرا ومنة شلبي وشيري عادل ومحمود حميدة، وإدوارد، ووفاء عامر، ونيللي كريم، وليلى علوي، وحسين فهمي وزوجته، وآخرين.

وانطلقت مساء الأحد ، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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