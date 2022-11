تكريم المخرج المجري بيلا تار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرّمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منذ قليل المخرج المجري الكبير "بيلا تار"، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 44، والمقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

وصعد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى المسرح لتقديم المخرج المجري الكبير "بيلا تار" وقام الفنان حسين فهمي بتسليمه درع التكريم، بالإضافة إلى عرض فيلمًا قصيرًا يتضمن لمحات عديدة من حياته، وتوجه المخرج أمير بالشكر لمبرمجي وفريق عمل المهرجان.

"بيلا تار" يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، فلم يقتصر على الإخراج فقط ولكنه منتجًا ومؤلفًا أيضًا، وُلد عام 1955 وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981، وبعدها بدأ مسيرته الفنية التي كانت حافلة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، وذلك من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية والتي وصفت بأنها كوميديا سوداء، حيث كانت أغلب أعماله التي تم إنتاجها تتميز بأنها بالأبيض والأسود، وأستُخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، كما أستعان بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي تميزت بها في أعماله.

ومن أبرز أعمال المخرج المجري بيلا تار: "Családi tüzfészek" عام 1979، "Panelkapcsolat" 1982، "A londoni férfi" عام 2007، "Damnation" 1988، "Satantango" 1994، "The Turin Horse" في 2011، "The Man from London" عام 2007، "Missing People" 2019، وغيرها.

“بيلا تار“ أصبح عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية عام 1997، وأسس عام 2003 شركة TT Filmmhely للأفلام المستقلة وترأسها حتى عام 2011، وفي 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذا زائرا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخرية، بجانب تكريمه بالعديد من الجوائز من قِبل عدة محافل محلية ودولية هامة

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022