فن ومشاهير

لماذا تأخر إعلان موعد ومكان جنازة الراحل محمد سلطان؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف د.علاء سلامة "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، السبب وراء تأخر إعلان موعد ومكان جنازة الموسيقار الراحل محمد سلطان.

سلامة في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "نحن بانتظار وصول نجل الموسيقار الراحل من ألمانيا، مساء غد الاثنين، وبعدها يتم تحديد مواعيد ومكان الجنازة والعزاء.

وأضاف: "نجل الموسيقار الراحل، من المقرر وصوله في التاسعة مساء غد، قادما من ألمانيا".

الموسيقار الكبير محمد سلطان رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقدم "سلطان" خلال مشواره الفني أعمالا خالدة أبرزها: "أحلى طريق في دنيتي"، "بكره تعرف"، "سامحتك كتير"، "خليكو شاهدين على حبايبنا"، "صعبان علينا منكم" وغيرها من الأغاني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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