"أنا فنانة ومن حقي أدخل".. إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تتدخل لحل أزمة هند عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تدخلت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لحل أزمة منع دخول الفنانة هند عاكف بسبب عدم وجود دعوة معها لدخول افتتاح الدورة الـ 44 من المهرجان، وسمحت لها بالدخول.

ومنع منظمي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، الفنانة هند عاكف من التواجد على السجادة الحمراء للمهرجان.

جاء منع هند عاكف من الدخول بسبب عدم وجود دعوة معها لحفل الافتتاح.

وأثار ما حدث غضب هند عاكف، قائلة: "أنا فنانة ومن حقي أدخل".

وحضر مهرجان القاهرة السينمائي كل من الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، وفاء عامر، نضال الشافعي، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، هبة مجدي، داليا البحيري، أروى جودة، عبير صبري، نيللي كريم وزوجها، أحمد الفيشاوي، مصطفى فهمي، رشا مهدي، نبيلة عبيد، هاني شاكر، نرمين الفقي، شيري عادل وزوجها طارق صبري، كريم فهمي وزوجته، لبلبة.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.