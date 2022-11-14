شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا الموسيقار محمد سلطان: فقدنا رمزا من رموز الموسيقى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الموسيقار محمد سلطان، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال جلال، إننا فقدنا اليوم رمزا من رموز الموسيقى فى مصر والعالم العربي، سجل اسمه فى تاريخ الفن من خلال ألحانه التى تحتل مكانة كبيرة فى وجداننا، خاصة ما تغنت به الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.