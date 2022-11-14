شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا الموسيقار محمد سلطان: فقدنا رمزا من رموز الموسيقى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الموسيقار محمد سلطان، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.
وقال جلال، إننا فقدنا اليوم رمزا من رموز الموسيقى فى مصر والعالم العربي، سجل اسمه فى تاريخ الفن من خلال ألحانه التى تحتل مكانة كبيرة فى وجداننا، خاصة ما تغنت به الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.
محمد سلطان ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها: “غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي”، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم “بلا غد” عام 1962 من إخراج بركات.
وعشق الموسيقار محمد سلطان الموسيقى وتعلم العزف على العود والبيانو من أيام طفولته، حيث كانت والدته محبة للفن وتجيد العزف والغناء، بينما كان والده ضابط شرطة ترقى فى منصبه حتى وصل إلى منصب حكمدار.
وكان محمد سلطان دائم الحديث عن وقوف محمد عبد الوهاب بجواره، حيث ساعده في الدخول لعالم صناعة الموسيقى.