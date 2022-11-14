شكرا لقرائتكم خبر عن بين اللوم والغزل.. مطربون غنوا لـ"المرايا" آخرهم بلقيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "المرايا" أداة مهمة للإنسان فهو يرى فيها نفسه يوميًا ولا يستطيع الاستغناء عنها، فأحيانًا يلوم نفسه أمامها، وأحيانًا يتغزل في زوجته عندما تقوم بوضع المكياج أو بتنسيق شعرها، وهو الأمر الذى لم يتركه المطربون فهناك عدد من المطربين قدموا أغنيات لـ "المراية" تنوعت ما بين اللوم وتأنيب النفس وما بين الرومانسية والغزل، ونكشف خلال هذا التقرير أبرز المطربون الذين تغنوا لها، وكانت أخرها المطربة الإماراتية بلقيس فتحى.

بلقيس فتحى

طرحت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنيتها بعنوان "أمام مرايتي" على طريقة الفيديو كليب على منصات السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت بلقيس في الأغنية مع المخرج اللبناني دان حداد والأغنية من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

شيرين عبد الوهاب

حققت النجمة شيرين عبد الوهاب نجاحاً من خلال أغنية "المرايا" عام 2008، والتي قدمتها لفيلم "آسف على الإزعاج"، وهى أغنية درامية.

إليسا

طرحت النجمة اللبنانية اليسا، أغنية بعنوان "يا مرايتى" على موقع الفيديوهات يوتيوب" في عام 2014، والأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.

أدهم سليمان

قدم أدهم سليمان أغنية درامية بعنوان "المراية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في عام 2016، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع محمد سامي.

عبد الباسط حمودة

نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أيضا، عاتب نفسه أما المرآه، حيث قدم أغنية بعنوان "أنا مش عارفنى"، ولكنها كانت تتضمن جمل عتاب من بينهما "قوليلى إيه يا مرايتى.. قوليلى ايه حكايتى"، والتي حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت من ضمن أعماله المميزة والشهيرة.

عمرو دياب

يعتبر اهضبة عمرو دياب هو الفنان الوحيد تقريبا التي تغزل فى المرايا من خلال أغنية "قدام مرايتها" والتي طرحها عام 2019، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومكساج وتوزيع طارق مدكور.