شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفوز على فيورنتينا بثنائية فى مباراة ماراثونية بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي ميلان الإيطالي من تحقيق فوز قاتل على فريق فيورنتينا، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، ليواصل الكبير الإيطالي مطاردته لفريق نابولي فى صراع صدارة الكاليتشو، حيث أن الفوز فى المباراة جاء بصعوبة بالغة، بعد أن كان الفريق الضيف قاب قوسين أو أدني من الفوز باللقاء.

وقتل نيكولا ميلينكوفيتش مدافع نادي فيورنتينا طموح فريقه فى الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تعمل سيئ من اللاعب مع أحدي الكرات العرضية، ليسجل اللاعب هدف عكسي فى مرمي فريقه، ويهدي ميلان ثلاث نقاط غالية فى صراع المنافسة قبل فترة التوقف الدولى لخوض مباريات كأس العالم.



توموري ينقذ ميلان من الهزيمة!

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة إثارة كبيرة من كلا الفريقين، حيث كان فيورنتينا على وشك قتل المباراة فى الدقيقة 89، قبل أن ينقذ فيكايو توموري مدافع فريق ميلان الكرة من على خط المرمي، ليشعر فريقه بالخوف ويكثف من هجماته وينجح فى قلب كافة الموازين فى اللحظات الأخيرة.



ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان

ويعتلي نادي نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، فى حين يحتل نادي ميلان بعد فوزه اليوم المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويأتي نادي لاتسيو فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ولكن من 14 لقاء فقط خاضهما الفريق، ويحل الإنتر فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.