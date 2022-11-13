شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بعيد ميلاد لبلبة بمهرجان القاهرة السينمائي والنجمة: أشكر بلدي مصر وجمهوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت النجمة لبلبة تكريمها في حفل افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي من حسين فهمي رئيس المهرجان.

واحتفل الحضور بعيد ميلاد لبلبة وهي على خشبة المسرح، بعد أن أخبرتهم بأنها ولدت في مثل هذا اليوم، وأن والدتها شعرت بآلام الولادة عندما كانت في السينما.

كما قالت لبلبة، إن والدتها كانت تقول لها دائما إنه سيتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، لكن في كل عام لا تتحقق أمنيتها، لكنها تحققت هذا العام ولكن للأسف والدتها غير موجودة.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة رقم 44 بمجموعة متنوعة من أغاني النجم سمير صبري، صاحبها عرض لفرقة استعراضية على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، ومن الأغاني التي تضمنها حفل الافتتاح: حلوة الدنيا سكر، فيه حاجة حصلت، تعالي.