شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لحظة صدمة محمد الشرنوبى فى مشهد فراق والده بمسلسل "إيجار قديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 12 من مسلسل "إيجار قديم" بمشهد مهم أحدث نقلة جديدة في السياق الدرامي لأحداث العمل، إذ تأثر جيران وأصدقاء "الأستاذ حسين" الذي يجسده الفنان القدير صلاح عبد الله، بصدمة وفاته المفاجئة عشية الاحتفال بعيد ميلاده، وكان سكان العمارة في انتظار وصول "ابنه طارق" الذي يجسده الفنان محمد الشرنوبي.

وأشاد عدد كبير من متابعي المسلسل، بأداء محمد الشرنوبي في المشهد الصعب الذي جسده بعد علمه بوفاة والده الفنان صلاح عبد الله، إذ بدا الشرنوبي في قمة نضجه الفني خلال المشهد، وأبدع في تجسيده بحرفية كبيرة، لاقت إشادات واسعة، وحقق المشهد نسبة مشاهدة عالية عبر صفحة منصة "watch it"، التي عرضت عليها الحلقة حصريا مساء أمس السبت، وتعرض تليفزيونيا اليوم على شاشة قنوات "ON" و "ON drama".

بدأ المشهد باستقبال سكان العمارة للفنان محمد الشرنوبي، بعد أن علم بخبر وفاة والده، ودخل الشرنوبي إلى غرفة والده ليجد صديقة "رمزي" الذي يجسده النجم شريف منير، ويعزيه ثم يتركه مع والده بمفرده، وهنا دخل محمد الشرنوبي في حالة متشابكة بين الحزن لوفاة والده، والغضب لأنه لم يتمكن من اصطحابه لرؤية شقته الجديده، والألم لصدمة مفاجأة الموت، وبدأ يخاطب جثمان صلاح عبدالله، ثم اتجه لتأنيب نفسه لتركه والده بمفرده في الشقة بعد خلافاتهم الدائمة خلال أحداث الحلقات الأولى من المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وفيدرا وميمي جمال وحازم سمير وهشام إسماعيل والهام وجدي وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة watch it وقنوات ON و ON drama.