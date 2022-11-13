شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تبكي لحظة تكريم كاملة وتسلمها جائزة فاتن حمامة في افتتاح القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيللي كريم إنها فخورة بوقوفها على خشبة مسرح الأوبرا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة رقم 44، وذلك لأنها تقدم جائزة تحمل اسم الراحلة فاتن حمامة، كما أنها فخورة أيضا بأنها تقدم هذه الجائزة المخرجة كاملة أبو ذكري، التي تُكِن لها معزة خاصة؛ لأنها دائما تقدمها بشكل مختلف.

وتسلمت كاملة أبو ذكري جائزة فاتن حمامة في حفل افتتاح المهرجان، ولم تتمالك نيللي كريم نفسها من شدة سعادتها ودمعت عيناها لحظة تكريم كاملة أبو ذكرى.

وقالت كاملة أبو ذكري في كلمتها: حلم كبير لا أصدق أنه تحقق، بل لم يكن في خيالي من الأساس، وعمري كله قضيته في السينما، وأنا كنت أحلم فقط بدخول مهرجان القاهرة والآن يتم تكريمي به.

وأضافت: مدينة بالفضل لكل من تعلمت منهم ودعموني، منهم: نور الشريف ومحمد خان أحمد زكي ونادر جلال وأسامة فوزي وغيرهم، وأشكر ابنتي وَزوجي وامي.

وأعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني رسميا افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاح المهرجان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.