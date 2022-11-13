شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بأغاني الراحل سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 44 بمجموعة متنوعة من أغاني النجم سمير صبري، صاحبها عرض لفرقة استعراضية على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، ومن الأغاني التي تضمنها حفل الافتتاح، حلوة الدنيا سكر، فيه حاجة حصلت، تعالي.

من المقرر أن يعرض في حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلمThe Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان، كل من المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة التحكيم، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، من مصر، والممثلة سوارا بهاسكار، من الهند، والمؤلف الموسيقي المصري راجح داود، والممثلة ستيفانيا كاسيني، من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو، من المكسيك، والممثل سمير قواسمي، من فرنسا.

فيما تضم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الكاتب بين شاروك، من المملكة المتحدة، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة هدى إبراهيم، من فرنسا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الممثل ميشيل كمون، من لبنان، والمنتجة مفيدة فضيلة، من تونس، ومصممة الملابس ريم العدل، من مصر.

كما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كل من المخرج مايكل أنجلو فرامارتينو، من إيطاليا، وهو رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والمنتج والسينارست أحمد عامر، من مصر، والممثلة ريم تركي، فرنسا / تونس.

أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، فتضم كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة دوروتا لِخ، من بولندا، والممثلة نور، من لبنان.