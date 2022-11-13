أول تريند في افتتاح مهرجان القاهرة.. فنانة تبكي بسبب مشهد إنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أهداء افتتاح الدورة الـ 44 لروح للراحل هشام سليم.

ولم تتمالك الفنانة يسرا دموعها فور سماع الإهداء الذي جاء ضمن مشاهد من فيلم "عودة الابن الضال".

وتصدرت "يسرا"، قائمة الكلمات الأكثر بحثا "تريند جوجل" بعد هذا المشهد بدقائق.

وحضر مهرجان القاهرة السينمائي كل من الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، وفاء عامر، نضال الشافعي، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، هبة مجدي، داليا البحيري، أروى جودة، عبير صبري، نيللي كريم وزوجها، أحمد الفيشاوي، مصطفى فهمي، رشا مهدي، نبيلة عبيد، هاني شاكر، نرمين الفقي، شيري عادل وزوجها طارق صبري، كريم فهمي وزوجته، لبلبة.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.