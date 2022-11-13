ياسمين صبري تتجاهل مهرجان القاهرة السينمائي وتخضع لجلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت ياسمين صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتجاهلت ياسمين فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، التي انطلقت اليوم 13 نوفمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

وحضر مهرجان القاهرة السينمائي كل من الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، وفاء عامر، نضال الشافعي، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، هبة مجدي، داليا البحيري، أروى جودة، عبير صبري، نيللي كريم وزوجها، أحمد الفيشاوي، مصطفى فهمي، رشا مهدي، نبيلة عبيد، هاني شاكر، نرمين الفقي، شيري عادل وزوجها طارق صبري، كريم فهمي وزوجته، لبلبة.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.