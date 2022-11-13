لبلبة تكشف عن أمنية والدتها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انهالت الفنانة لبلبة، بالبكاء عقب صعودها على خشبة المسرح، وسقطت الدموع من عينها أمام حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك عقب انتهاء عرض فيلم تسجيلي عن حياتها ومشوارها الفني.

وقالت لبلبة، خلال تكريمها بحفل الافتتاح: "والدتي كانت دايما بتشجعني ومفيش مرة مكنتش موجودة في الكواليس معايا في حاجة بصورها، وكانت دايما تقولي يا نونا انتي هتتكرمي المرادي في مهرجان القاهرة السينمائي، ومتكرمش، ويجي المهرجان وتقولي هتتكرمي المرادي ومتكرمش".

وأضافت: "ودلوقتي بحقق لها أمنيتها وهي مش موجودة وأنا بتكرم النهاردة، وعايزة أقولكم أنا بشكركم".

وتابعت: "بشكر بلدي مصر اللي اتربيت من خيرها ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ حسين فهمي، وجمهوري اللي شجعني وأنا طفلة لحد اللحظة اللي أنا موجودة فيها دي، وبشكر كل اللي اشتغلت معاهم فنانين وعمال ومخرجين وكل زمايلي اللي بحبهم وبيحبوني".

وكرم المهرجان، لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر بحفل الافتتاح.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، بينهم يسرا ومنة شلبي وشيري عادل ومحمود حميدة، وإدوارد، ووفاء عامر، ونيللي كريم، وليلى علوي، وحسين فهمي وزوجته، وآخرين.

وانطلقت مساء اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، قال في بيان صحفي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ 44 إلى جذب مزيد من الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكار وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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