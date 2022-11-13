كاملة أبوذكري عن تكريمها بـ"القاهرة السينمائي": "كنت بحلم أدخله ودلوقتي بتكرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- اسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

قدمت النجمة نيللي كريم، المخرجة كاملة أبو ذكري، لتكريمها على خشبة المسرح بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السنمائي الدولي في دورته الـ 44.

وقالت كاملة، في كلمتها على خشبة المسرح بحفل الافتتاح: "كنت بحلم أدخله ودلوقتي بتكرم".

وتابعت: "بهدي جايزتي وتقديري وامتناني لكل فنان شفتله مشهد حلو، واشتغلت معاه وعلمني حاجات كتير سواء محمد خان وأحمد زكي ونور الشريف وناس كتير قدمتلي دعم ووقفت في ضهري ووصلتني للحظة دي".

وأَضافت: "بشكر جوزي وبنتي اللي مجنناهم معايا، وأمي وأبويا اللي لولاهم مكنتش هقف على المسرح ده" .

وحصدت المخرجة كاملة أبوذكري، "جائزة فاتن حمامة للتميز" خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقام الآن بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وصعدت النجمة نيللي كريم لمسرح الحفل لتقديم جائزة "فاتن حمامة للتميز" للمخرجة كاملة أبو ذكري، والتي تعد شريكة أساسية في نجاح أعمالها الدرامية

ويأتي تكريم كاملة أبوذكري في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، تقديرًا لما قدمته خلال مسيرتها الفنية والتي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت من خلالها خلق أسلوبًا مختلفًا في الإخراج لتتميز به في مصر والوطن العربي.



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