في أول تطبيق لـ"دريس كود".. كيف ظهر نجوم الفن في افتتاح "القاهرة السينمائي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أول تطبيق لـ"دريس كود".

ووصل الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، وفاء عامر، نضال الشافعي، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، هبة مجدي، داليا البحيري، أروى جودة، عبير صبري، نيللي كريم وزوجها، أحمد الفيشاوي، مصطفى فهمي، رشا مهدي، نبيلة عبيد، هاني شاكر، نرمين الفقي، درة.

وانطلقت مساء اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

شاهد أيضا:

نجمات ضربن بالـ "دريس كود" عرض الحائط.. منها الجريء والملفت