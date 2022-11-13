درة تنشر صورا من إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة درة صورًا من إطلالتها في افتتاح الدور الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا من اللون الرصاصي.

ووصل الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، وفاء عامر، نضال الشافعي، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، هبة مجدي، داليا البحيري، أروى جودة، عبير صبري، نيللي كريم وزوجها، أحمد الفيشاوي، مصطفى فهمي، رشا مهدي، نبيلة عبيد، هاني شاكر، نرمين الفقي.

وانطلقت مساء اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

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