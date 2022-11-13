كاملة أبو ذكري تحصد جائزة "فاتن حمامة للتميز " بالدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصدت المخرجة كاملة أبوذكري، "جائزة فاتن حمامة للتميز" منذ قليل، خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقام الآن بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية

وصعدت النجمة نيللي كريم لمسرح الحفل لتقديم جائزة "فاتن حمامة للتميز" للمخرجة كاملة أبو ذكري، والتي تعد شريكة أساسية في نجاح أعمالها الدرامية

ويأتي تكريم كاملة أبوذكري في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، تقديرًا لما قدمته خلال مسيرتها الفنية والتي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت من خلالها خلق أسلوبًا مختلفًا في الإخراج لتتميز به في مصر والوطن العربي

كاملة أبوذكري مواليد عام 1974، وتخرجت من المعهد العالي للسينما، وتعد من أهم مخرجات جيلها، وعملت كمساعد مخرج في بدايتها مع المخرج نادر جلال، ومن بينها فيلم "131 أشغال" بطولة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وأيضًا فيلم "هاللو أمريكا" للفنان الكبير عادل إمام، و"بلية ودماغه العالية" لمحمد هنيدي عام 2000، وعملت أيضًا كمساعد مخرج في فيلم "البحر بيضحك ليه" للمخرج محمد كامل القليوبي عام 1995، ومع المخرج رضوان الكاشف في فيلم "الساحر"

أول أفلام "كاملة أبوذكري" كمخرجة هو "سنة أولى نصب" الذي تم إنتاجه عام 2006، وبعدها انطلقت في السينما وأخرجت فيلمي "ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" عام 2006، وبعدها فيلم "واحد صفر" عام 2009، شاركت مع عدد من المخرجين في فيلم "18 يوم" عام 2011، وفيلم "يوم للستات" عام 2016.

واستطاعت "كاملة أبو ذكري" أن تخلق لها بصمة مختلفة في عالم التليفزيون، والتي بدأت دخوله عام 2004 من خلال السيت كوم الشهير "6 ميدان التحرير"، وبعد ذلك قدمت أنجح أعمال الفنانة نيللي كريم وهم مسلسلي "ذات" عام 2013 و"سجن النسا" عام 2014، ثم قدمت مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوي ومنة شلبي عام 2017، وقدمت عملًا ناجحًا آخر مع الفنانة نيللي كريم وهو مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض عام 2020، ثم شاركت في رمضان الماضي لعام 2022 بمسلسل "بطلوع الروح"، والذي يعد آخر أعمالها في الدراما.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022

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