شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجهة نظر الموسيقار الراحل محمد سلطان فى الساحة الغنائية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان بعد صراع مع المرض، ويتواجد حاليًا فى قصر العينى الفرنساوى، حيث يتم حاليًا الانتهاء من تصاريح دفن الجثمان.

وكان الراحل في حوار سابق مع الخليج 365 قال إن الوسط الفنى دائمًا تحت الميكروسكوب، فالوضع الآن تغير ولا يوجد عبد الحليم ولا فايزة أحمد ولا محمد عبد الوهاب، الوحيدة المتواجد من الزمن الجميل حتى الآن هي الفنانة نجاة وهي مختفية تمامًا عن الأضواء ولم تظهر.

وأضاف سلطان لـ"الخليج 365 في حوار قبل الرحيل" أنه بعد رحيل هؤلاء العظماء أصبح هناك فقرًا فى الساحة الغنائية، مؤكدًا أن الفنان الراقي سيظل راقيًا ويستمر طول العمر ومدى الحياة، والجيل الحديث يفتقر إلى الثراء الفني الذي كان المتواجد قديمًا، وأتمنى أن يوجد فن كثير وأجيال حديثة فى نفس مستوى الأجيال القديمة.

"محمد سلطان" ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي"، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم "بلا غد" عام 1962 من إخراج بركات .