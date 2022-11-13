شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان يكشف عن بداية علاقته بفايزة أحمد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل سلطان المغنى، الموسيقار الكبير محمد سلطان، صاحب أكبر مكتبة أغانى لحنها للمطربة الراحلة فايزة أحمد، والتى كانت زوجته، حيث لحن لها أشهر أغانيها، ومنها "غريب يا زمان"، و"رسالة إلى امرأة"، وقبل أن يتجه إلى التلحين، كانت له تجربة فى التمثيل فى عدة أفلام مثل "عائلة زيزى"، و"من غير ميعاد".

وفى برنامج "نجوم على الأرض" عام 1966 والذى تقدمه الإعلامية ليلى رستم، كانت قد استضافت المطربة فايزة أحمد وزوجها الملحن "محمد سلطان"، والذى وضح أن مطربى الأوبرا يواظبون على عمل تمارين الصوت لذلك أصواتهم دائما قوية، وسألته المذيعة ليلى رستم عن دراسته ووضح أنه خريج حقوق ولكنه يهوى الفن من وهو صغير، ولكن أهله كانوا رافضين دخوله المجال الفنى، ولكنه دخل المجال بالصدفة عن طريق المخرج الراحل يوسف شاهين الذى شاهده فى المدرسة يمتطى الخيل ولفت نظره، وسأله يوسف شاهين إذا كان يرغب فى الدخول فى مجال التمثيل وبالفعل مثل فى عدة أفلام، ولكن ميوله كانت فى الموسيقى.

وسألتهم ليلى رستم عن بداية علاقتهما ووضح محمد سلطان أن علاقتهما بدأت مع أول لحن عاطفى قدمه لها وهى أغنية "أؤمر ياقمر"، وخلال الحوار وضح محمد سلطان أنه يحب أن ينوع بين ألحانه وقدم العديد من الموشحات، وأنه طوال الوقت يتعلم بخصوص الموسيقى سواء من الكتب أو من سماع أغانى مختلفة، وأنه لم يلحن لفايزة أحمد فقط بل لحن لعادل مأمون وفايزة كامل ومحرم فؤاد، وأن فايزة أحمد أيضا تنوعت فى ألحانها وغنت لملحنين آخرين غير محمد سلطان.

"محمد سلطان" ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي"، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم "بلا غد" عام 1962 من إخراج بركات .