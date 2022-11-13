شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تعلن انتهاء تصوير فيلم "الخميس اللى جاى" مع عمر عبد الجليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مى كساب عن انتهاء تصوير فيلمها الجديد "الخميس اللى جاى" ، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى وبطولة جماعية لكل من عمرو عبد الجليل وإسلام إبراهيم وسليمان عيد واحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسن صالح، ومن المقرر أن يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، ويتم تحديد موعد لطرحه الفترة المقبلة .

يشار إلى أن مى كساب مستمرة في تصوير مشاهدها فى مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج محمد سامى، حيث تجسد مى إحدى زوجات محمد رمضان الأربعة، وتدعى ثريا.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقدمت مى كساب العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة الفنانة يسرا، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، اوتاكا، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، اخراج عمرو عرفة، انتاج العدل جروب .