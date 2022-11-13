شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجلاء بدر تمنعها من حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة نجلاء بدر، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى اليوم، بسبب الإصابة التي تعرضت لها منذ أسبوع أدت إلى كسر فى قدمها.

وكتبت نجلاء، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "اليوم احتفال بدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو واحد من أهم وأعرق المهرجانات على مستوى العالم العربي تمنياتي لكل الزملاء والقائمين وكل من شارك أو ساهم بالتوفيق ومزيد من النجاح للأسف منعني إصابة قدمي من حضور حفل الافتتاح كامل التقدير والاحترام".

وبدأت نجلاء بدر مؤخرًا تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته سيد رجب، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، سلوى عثمان صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، سلوى خطاب، نهى صالح، ويزو، وعدد كبير من الفنانين.

وتنتظر نجلاء بدء عرض أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، أولها "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.

أما الفيلم الثانى هو "يحيى" – الملحد سابقاً - والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً مقرر عرضه قريباً، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.