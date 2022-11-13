شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون والرفق بالكلاب ووفاة سامى فهمى وافتتاح مهرجان القاهرة في النشرة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث فنية مهمة أعدها وقدمها الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر عبر النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365، وتصدر النشرة خبر وفاة الفنان الراحل سامي فهمي الذي رحل صباح اليوم، ثم جاء خبر عن مشاركة النجمة سيمون في يوم خصص للرفق بالحيوان وخاصة الكلاب، وصرحت الفنانة سيمون تصريحات خاصة لليوم السابع حول مشاركتها .

كما تضمنت النشرة تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية اليوم ، والذي سبقه جولة لتفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات و الترتيبات، الخاصة بحفل الافتتاح وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وكذلك جاء في النشرة تفاصيل تبرع النجمة العالمية كيت وينسلت لسيدة اسكتلندية بـ 17 الف جنيه إسترليني لمساعدتها في دفع فاتورة الطاقة التي تراكمت عليها ، كما جاء في النشرة إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي في مصر .