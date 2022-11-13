شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح القاهرة السينمائى The Fabelmans.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال ساعات فيلم The Fabelmans بـ افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال الدورة الـ 44، مساء اليوم الأحد، والذى يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجارى، بدار الأوبر المصرية، العمل من إخراج The Fabelmans، وتبلغ مدة الفيلم ساعتين ونصف.

وانضم الممثل والمخرج العالمى ديفيد لينش لـ دور جديد في أحدث أفلام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، في فيلمه الجديد The Fabelmans، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم يكشف أي تفاصيل حول دور لينش الجديد.

على أن يكون فيلم The Fabelmans هى المرة الأولى التي يتعاون فيها سبيلبرج ولينش، على الرغم من ظهور كلا المخرجين في هوليوود في نفس الوقت تقريبًا في السبعينيات.

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، ستلعب ويليامز دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ان يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج في كتابة السيناريو إلى جانب توني كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستي ماكوسكو كريجر بالإنتاج.

فيلم الجديد من بطولة كل من ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جابرييل لابيل، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش.