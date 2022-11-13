شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة ورسالة: كل سنة وانتى قلبى وعمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته من خلال بوست عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك نشر فيه صورة تجمعهما وعلق عليها بكتابة: "كل سنة وانتى قلبى وعمرى وحياتى يا أحلى وأغلى رودى في الدنيا، ربنا يخليكى ليا، وميحرمنيش منك أبدًا، وعقبال 100 مليون سنة".



اوس اوس على فيس بوك

وانتهى أوس أوس مؤخرًا من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.