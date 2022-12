شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يكتب: مؤلف "إيجار قديم" ذاق مرارة الموت فى وفاة صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الحلقة 12 من مسلسل "إيجار قديم" الذى يعرض حاليًا على شاشة on، وبطولة النجوم شريف منير وصلاح عبد الله ومحمد الشرنوبى وفيدرا، حققت رواجًا كبيرًا ليلة أمس السبت، خاصة أن العمل يتناول عدة قضايا أبرزها من وجهة نظرى "كيف ينتصر الخير على الشر"، ذلك السؤال الذى يشغل بال البشر طوال الوقت، ويجيب عن تفكير البشر هل هم بالفطرة أشرار مغلفين بلقب بنى آدم، أم أنهم خليقة الله عز وجل وبداخلهم الخير، ولكن قسوة الدنيا أجبرتهم على اللهث وراء الشر.

الحقيقة أنه بعد الحلقة الحادية عشرة، كتبت عن عظمة الأحاسيس والمشاعر التي قدمها أبطال العمل في تلك الحلقة، قبل الماضية، لاسيما أن مخرج العمل لم يتوانَ في تقديم وجبة دسمة من اللقطات الباهرة وعرض مكتمل الأركان بين الأبطال، فضلاً عن التناغم في صياغة السيناريو والحوار.



المؤلف عمرو الدالى

هنا تكمن المفاجأة، خاصة أن الحلقة الثانية عشرة من "إيجار قديم"، جعلت الجمهور يبكى من شدة الألم المفرط، وأنا واحد منهم، لاسيما أن الحوار الذى كتبه المؤلف عمرو الدالى أبكى الجماهير بشدة، وجعلنا نصاب من شدة الحزن والاضرابات النفسية، ولا شك أبدًا أن كل شخص شاهد مشهد محمد الشرنوبى وهو يودع والده صلاح عبد الله على فراش الموت، تذكر مشهد بينه وبين أقرب الناس إليه سواء والده، والدته، شقيقه، شقيقته، أو حتى أقرب الناس إليه، وهو الأمر الذى يجعلنا نقف عند مشهد الموت، ويجعلنا نتساءل "هل كلمات الشرنوبى لها علاقة بمؤلف العمل عمرو الدالى"؟

ولا نغفل قمة الإبداع الذى قدمه الفنان محمد الشرنوبى فى أداء مشهد وفاة والد "سحين" - صلاح عبد الله، حيث قدم واحدًا من أورع المشاهد التى قدمها على مدار تاريخه الماضى، بدون تكلف وبدون صياح وصراخ، جعل منا قطعة قماش مبتلة بالدموع، والحقيقة أن الشرنوبى واحد من أشطر ممثلي هذا الجيل.

الإجابة من وجهة نظرى لحين التحدث مع مؤلف العمل "بالتأكيد"، خاصة أن تلك الكلمات والحوار من لحم ودم، ولا يجرؤ كاتب سيناريو أن يشعر بكم الأحاسيس أو المشاعر في تلك اللحظة، إلا لمن داء مرارها، وفى اعتقادى الشخصى، أن عمرو الدالى يستحق ألف شكر وتحية على تلك المشهد الذى جعلنا نسترجع مرارة الأحزان بهذا الشكل.

الحلقات المقبلة من مسلسل "إيجار قديم" بلا شك ستحمل مفاجآت مؤثرة في المقولة الأشهر في التاريخ "هل سينتصر الخير على الشر"، ربما قد نرى أحداثًا غير متوقعة، مثل موت صلاح عبد الله، سنرى ما سيفعله بنا صناع "إيجار قديم".



ويعرض مسلسل "ايجار قديم" من السبت للأربعاء حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.