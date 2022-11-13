شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر ونوال الكويتية معًا من جديد فى "عرب" بمناسبة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أمس السبت على موقع اليوتيوب، أغنية بعنوان عرب شارك فيها الفنان فضل شاكر والفنانة نوال والفنان أحمد شيبة، والفنان حمود الخضر والفنان زهير بهاوي، بمناسبة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 .

وأغنية عرب من كلمات عبدالله التميمي، وألحان مشعل العروج، التوزيع والتنفيذ الموسيقي جيهون جيلكتان، مكس وماستر م. طارق جيران، الإشراف العام مشعل العروج .

وطرح الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "خلينا نعيش "، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.

يذكر أن فضل شاكر الفنان كان أطلق مؤخرا "ميني ألبوم" ضم الألبوم اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية ، فى أغنيات " بجامل ناس " و" توقعني "و" دمعة " و" عز الغياب " و" ابعد خلاص ".

وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافتة إلى أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .