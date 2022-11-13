شكرا لقرائتكم خبر عن "العو" اسم مبدئي لفيلم أمير كرارة.. وياسمين صبرى تقدم البطولة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أمير كرارة للتحضيرات والاستعدادات الأخيرة لفيلمه الجديد "العو" وهو اسم مبدئي للعمل، الذى كتبه إيهاب بليبل، ويخرجه حسين المنباوى في أول تعاون بينهما في السينما، وهو من انتاج شركى سينرجى، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الايام المقبلة، وتعاقدت سينرجى مع كل من ياسمين صبرى لتقدم دور البطولة النسائية في الفيلم، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أول الحسن، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنهم تباعًا.



امير كرارة وياسمين صبرى

يشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "العائدون"، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، أمينة خليل، محمد أبو داود، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا هب.

كما أن آخر أعماله السينمائية فيلم " كازابلانكا" وحقق إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيترم ميمى.