أبرزهن رانيا يوسف ونهلة سلامة.. فنانات علقن على "دريس كود مهرجان القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تنطلق مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 أعلن عن وجود كود محدد للملابس التي سيرتديها الضيوف.

وفي هذا التقرير نعرض لكم فنانات علقن على ارتداء كود محدد للملابس:

قالت رانيا، ببرنامج "عرب وود": "مفيش أي حكاية.. واحد بيسألني الدريس كود بدلة، هتلبسي إيه؟ قولتله (هنشوف البدلة، وهنفكر في شكل البدلة، ومفيش أي تصريحات تانية ولا حاجة"

وأضافت: "أعترض ليه؟.. اللي مش عاجبه الـ dress code، ميروحش، والحياة بسيطة مش معقدة".

نهلة سلامة

قالت نهلة سلامة، في تصريحات صحفية: لم أتخذ القرار بالحضور إلى مهرجان القاهرة السينمائي، ودائما بختار ألبس فساتين على ذوقي وتليق بالمناسبة.

نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر في تصريح سابق لها، إنها تعتبرالسجادة الحمراء في أي مكان في العالم عرض للأزياء والموضة.

وأضافت نجلاء بدر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر MBC مصر: "لم أقصد أن يكون فستاني محل جدل زي ما حصل وأنا مليش في التريند، مكنتش شايفة إن الفستان فيه حاجة تستاهل كل الضجة دي، أنا كان نفسي أتشهر بعمل فني مش بفستان يتقال عليه مثير أو عاري".

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه لم يطلب شيئا غريبا بشأن الدريس كود الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولكن طلب أن يظهر الجميع بصورة لائقة تماثل ما يرتديه النجوم في المهرجانات السينمائية المهمة بكل دول العالم.

وقال في مؤتمر صحفي أقيم بفندق في القاهرة: "النجمات تلبس لبس بنشوفه في كل المهرجانات الدولية بدون مبالغة، أما الرجال فيكون بدلة سموكينج".، وأضاف ضاحكا ردا على سؤال ماذا سيفعل تجاه المخالفين الدريس كود "هحبسهم.. أنا ديكتاتور".