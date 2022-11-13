"كنت في عز الفقر وبكيت بسبب عادل إمام".. تعرف على أجر سامي فهمي عن شخصية شاكر فضله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"شاكر فضله" تعد الشخصية الأشهر التي قدمها الفنان الراحل سامي فهمي، على مدار مشواره الفني، قبل إعلان شقيقته الفنان عايدة فهمي، عن وفاته صباح اليوم الأحد.

الفنان سامي فهمي، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدث عن المفارقات التي مر بها عقب تقديمه شخصية "شاكر فضله"، في مسلسل "فرصة العمر" عام 1976.

الفنان الراحل، قال: "صديقي الفنان محمد صبحي، منح لي شخصية (شاكر فضله) في مسلسل (فرصة العمر)، وقدمت الدور وأنا نكرة لا يعرفني أحد، وكلما ذهبت إلى مبنى التلفزيون، كانت تحدث مشاكل، لأني لم أكن معروفا".

وتابع فهمي: "خلال عرض المسلسل، كنت أمر بوقت صعب جدا، وأذكر أنه عقب عرض المسلسل، كنت أسمع برنامج إذاعي تقدمه إيناس جوهر، واستضافت الفنان عادل إمام، وسألته عن رأيه في (شاكر فضله)، وحكى لها أنه خلال نومه عقب تناول إفطار رمضان، فوجىء بزوجته توقظه من النوم لمشاهدة الشخصية، وبعد إصرارها قام لمشاهدة التلفزيون، وقال لها (يا ستي ده الممثل اللي بيقدم الدور مجاش، وجابوا الفراش)".

وأكمل الفنان الراحل: "بعدها ذهبت إلى الفنان عادل إمام، أثناء تقديمه مسرحية (شاهد ماشافش حاجة)، وقابلني مقابلة جميلة، وقبل انصرافي، قال لي (أنت رايح فين إنت هتطلع معايا على المسرح؟!)، وقال لي (ملكش دعوة أنا هتصرف)، وبمجرد صعودي إلى المسرح، بدأ الهمس والسؤال بين الجمهور، وعندما دخل الفنان عادل إمام ، قال لي (شاكر فضله إيه اللى جابك هنا؟)".

وأضاف: "استقبلني الجمهور بحفاوة كبيرة جدا، لدرجة أني بكيت، وهمس لي الفنان عادل إمام (شايف الناس بتحبك إزاي)".

سامي، كشف عن أجره عن تقديم "شاكر فضله"، وقال: "كنت في عز الفقر، وحصلت على 50 جنيه عن الحلقة في المسلسل، وقدمنا 11 حلقة".

الفنان سامي فهمي، رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، وأعلنت شقيقته الفنانة عايدة فهمي، عن وفاته عبر صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة: "أخويا سامي فهمي ..البقاء لله".