"أغلى رودي".. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، زوجته رويدا سالم بعيد ميلادها.

ونشر "أوس أوس" صورة تجمعهما وعلق عليها قائلا: "كل سنة وإنتي قلبي وعمري وحياتي، وكل سنة وإنتي طيبة".

وتابع: "أحلى وأغلى رودي في الدنيا، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا، وعقبال 100 مليون سنة بحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسامة مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" والتي عرضت ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في بطولة العمل كل من: دينا الشربيني، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، حسن عبدالفتاح، لبنى ونس، علاء زينهم، ومن إخراج سامح بسيوني.