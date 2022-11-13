"حلق" عمرو دياب يثير الجدل للمرة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار الفنان عمرو دياب، مجددا حالة من الجدل، عقب تداول رواد مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو، من حفل الزفاف الذي أحياه مؤخرا في تركيا.

عمرو، ظهر بالصور ومقاطع الفيديو، مرتديا حلقا في الأذن للمرة الرابعة، وسبق وأثار الجدل، العام الماضي، إذ ظهر مرتديا الحلق، في الحفل الذي أحياه بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، عقب طرح ألبوم "سهران".

وعند طرح كليب أغنية "وأنا معاه"، بالتزامن مع طرح العطر الخاص به، ظهر عمرو، مرتديا الحلق، وظهر به أيضا عند مشاركته في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة.

عمرو، أحيا مؤخرا احتفالية الذكرى الـ50 على العلاقات المصرية الإماراتية، وقدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 3 نوفمبر الماضي.