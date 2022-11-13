نجوى فؤاد تتحدث عن خلافها مع لوسي: "اتجرحت جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها لم تشعر بالغيرة يوما من أحد، وذلك ردًا على سؤال المذيعة مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المعروض على القاهرة اليوم، إذ كان سبب خلافها مع الفنانة لوسي الغيرة.

وقالت نجوى "مش زعلانة منها بسبب الغيرة، لأني عمري ما غيرت من حد، والناس العادية والغير عادية بتحبني، وأنا ولوسي كنا قريبين من بعض، وحصل سوء تفاهم في موقف معين، وانسحبت من الموقف، وأنا لما أنسحب مش ببص ورايا، علشان أنا برج الجدي".

واستكملت نجوى حديثها قائلة: "مغلطتش في موقفي مع لوسي علشان أصلحه، وهي غلطت فيا هي وأسرتها، أنا سمعت إنهم تعبانين، واشتريت شوية حلويات وروحتلهم، وكان معايا صديقة صحفية، ونزلت البواب قالي دول في المستشفى، قولتله مستشفى إيه ومحدش رد عليا، وعرفت إن هما فوق نايمين، قولتلهم أجيلكوا وقت تاني وأتضايقت".

وأضافت نجوى "ومش هي اللي قالت دي واحدة شغالة صغيرة، طلعت سلم البيت لغاية الأسانسير، وأتجرحت جدًا، وكنت رايحة من قلبي، قوليلي قابليني في أي وقت مش كده، الموقف على بعضه مش حلو، ومكلمتنيش ولا أنا كلمتها بعد كده، ولوسي فنانة موهوبة ومحترمة، وممثلة درجة أولى ومعترفة بيها مليون في المية".

ووجهت رسالة لبوسي، قائلة: "كنت زعلانة منك بس والله نسيت، وتليفوناتي ومخي وقلبي وعواطفي كله ليكي، مفيش حاجة، ومفيش زعل بينا وبين بعض، ومش زعلانة".