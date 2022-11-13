كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - أعلن المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز عن استقباله فجر أمس السبت مولودته الأولى من زوجته سافانا سافي، وذلك في نفس يوم وفاة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا بتاريخ 12 نوفمبر 2016 .
نشر محمد محمود عبد العزيز صورة كشف بها عن اسم مولودته وهو “تمارا” وموثقا تاريخ ميلادها 12/11، وكتب في تعليقه عليها: “ماشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. أبويا كان دايماً بينادينى ويقولى بابا” .
تابع: “وكان ساعات بيقدمنى لأصحابه ويقول (احب اعرفكم بمحمد أبويا الصغير) .. أنا بقى النهاردة بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد وسبحان الله بنتى وصلت فى فجر يوم ١٢-١١-٢٠٢٢ .. اللهم لك الحمد والشكر” .
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة والده .. محمد محمود عبد العزيز يستقبل مولودته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.