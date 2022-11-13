في ذكرى وفاة والده .. محمد محمود عبد العزيز يستقبل مولودته الأولى

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - أعلن المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز عن استقباله فجر أمس السبت مولودته الأولى من زوجته سافانا سافي، وذلك في نفس يوم وفاة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا بتاريخ 12 نوفمبر 2016 .

نشر محمد محمود عبد العزيز صورة كشف بها عن اسم مولودته وهو “تمارا” وموثقا تاريخ ميلادها 12/11، وكتب في تعليقه عليها: “ماشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. أبويا كان دايماً بينادينى ويقولى بابا” .

تابع: “وكان ساعات بيقدمنى لأصحابه ويقول (احب اعرفكم بمحمد أبويا الصغير) .. أنا بقى النهاردة بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد وسبحان الله بنتى وصلت فى فجر يوم ١٢-١١-٢٠٢٢ .. اللهم لك الحمد والشكر” .