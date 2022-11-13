مصالحة على الهواء بين نجوى فؤاد ولوسي

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:56 مساءً - كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل الخلاف الذي حدث بينها وبين الفنانة لوسي وأدى إلى عدم تواصلهما وانقطاع علاقتهما لفترة .

قالت نجوى فؤاد خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات” مع الإعلامية مروة صبري: “أنا ولوسي كنا قريبين من بعض، وحصل سوء تفاهم في موقف معين وانسحبت من الموقف، وأنا أما أنسحب مش ببص ورايا .. هي غلطت فيا هي وأسرتها” .

تابعت: “أنا سمعت إنهم تعبانين واشتريت شوية حلويات وروحتلهم البيت، نزلت البواب قالي دول في المستشفى، قولتله مستشفي إيه ومحدش رد عليا، وعرفت من مساعدتها إن هما فوق نايمين، قولتلهم أجيلكوا وقت تاني وأتضايقت وده جرحني” .

أضافت: “كان ممكن يقولوا إنهم في البيت ونايمين وأنا أرجع وقت تاني، ومن وقتها مفيش كلام بيني وبينها .. لوسي ممثلة درجة أولى، وأنا كنت زعلانة ونسيت” .

ومن جانبها أجرت الفنانة لوسي مداخلة هاتفية للبرنامج من أجل مصالحة الفنانة نجوى فؤاد، وأكدت على أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، معربة عن حبها وتقديرها لها .

فقالت لوسي: “الامبراطوة منورة ودايما ربنا يخليها لينا وتطل علينا طلات شيك ورقيقة .. انتي ست جميلة ورقيقة ومحترمة طول عمرك وشيك وبتحترمي الكل الكبير والصغير وأنا بحبك جدا وانتي عارفة كده وانتي امبراطورة الاستعراض” .

واصلت: “هي واثقة في نفسها وعارفة قدرها الفني والإنساني .. أنا مينفعش أزعل منها وهي من أكتر الناس اللي حضرت أعياد ميلاد ليا .. نجوى فؤاد مبتغلطش في حد، احنا في الآخر أهل فن والأهل دايما ممكن يزعلوا بس في الآخر احنا أهل وبنتصالح ونقابل بعض بالأحضان” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1856530131184363&t=236