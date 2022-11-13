محمد الباز عن شيرين: “أدمنت الضرب والإهانة وتستحق الحجر عليها”

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:56 مساءً - علق الإعلامي محمد الباز على خبر عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب، مشيرا إلى أن صورة عقد قرآنهما تعد الصورة الأسوء في عام 2022 وأن قضيتهما هي “قضية تافهة” على حد وصفه لعب الإعلام دورا في تداولها وانشغال الجمهور بها .

قال محمد الباز في حلقة السبت من برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”: “أرشح هذه الصورة لتكون أسوأ صورة في 2022 .. بقالنا فترة طويلة جدا الناس مشغولة بقضية تافهة تخص شيرين وحسام حبيب وللأسف الإعلام لعب فيها دور بيقول إن الإعلام أحيانا بيبقى تافه أوي” .

أضاف: “هذه الصورة بالنسبالي وبالنسبة لعدد كبير من جمهور شيرين بتكتب مش لحظة وفاة هذه المطربة ولكن لحظة افتقاد الثقة فيها وأي مصداقية تتمتع بيها .. وأنا بقول لو فيه إنصاف والله شيرين بتصرفاتها دي تستحق الحجر عليها” .

تابع: “لكن في الآخر لأن دي حياتها الشخصية وهي حرة فحضرتك اقفلي بابك عليكي انتي وحسام حبيب والناس كفاها مثل هذه الأخبار، البلد فيها كتير أهم .. الناس تعاطفت معاها لكن يبدو إنها أدمنت الإهانة والضرب والمشاكل، خدو مشاكلكم وابعدوا عن الناس لإن الناس مش ناقصين” .

وكانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء يوم الجمعة الماضية في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة “MBC مصر” عن أنه تم عقد قرأنها الخميس الموافق 10 نوفمبر على الفنان حسام حبيب بحضور المقربين فقط .

وأكدت شيرين على أنها ستحرص بعد ذلك على إبقاء حياتها وأمورها الشخصية بعيدا عن العلن، وأن تركيزها سيكون في الفن وعملها .. وأشارت إلى أنها في أمان مطمئنة جمهورها ومحبيها عليها، كما قدمت لهم الشكر والامتنان على ما وجدته من دعم خلال الفترة الماضية .

فيما كشفت شيرين عبد الوهاب عن أنها ستتنازل عن الدعوى التي أقامتها ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، مقدمة للأخير الشكر على أنها عرفت من خلاله المستشفى التي تم إيداعها بها للعلاج في الأيام الماضية وتلقت بها الرعاية والاهتمام اللازم .

ومن جانبه علق الفنان حسام حبيب على عودته لشيرين مرة أخرى بأن ما حدث بينهما يحدث بين أي زوجين، مضيفا بأنهما قبل اتخاذهما لهذه الخطوة اتخذا عددا من القرارات والوعود والقواعد التي سيلتزمان بها في حياتهما لكي تكون أفضل مما سبق ويتشرف كلا منهما بالآخر