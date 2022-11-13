بـ «حقنة بوتكس».. صورة صادمه لـ غادة عبد الرازق بعد تغير كبير في ملامح وجهها… شاهد كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:56 مساءً - أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل الواسع بين متابعيها بعد نشر الفنانة ثراء جبيل صورة لهما من كواليس تصوير فيلم “جوازة بالعافية”.

تسببت هذه الصور في حالة جدل كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب ظهور غادة عبد الرازق بملامح صادمة.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور بشكل كبير وأعلن عن مدي صدمتهم بسبب تغير ملامح الفنانة غادة عبد الرازق بسبب خضوعها للحقن بالبوتكس فى وجهها.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة غادة عبد الرازق صادمة حيث رأى البعض أن ملامحها تغيرت بسبب خضوعها للحقن بالبوتكس فى وجهها وعلق البعض على الصورة قائلا: “دي غاده عبدالرازق ازاي ؟!” و”هى عاملة بوتكس فى وشها ولا أيه”.

غادة عبدالرازق مع ثراء جبيل من كواليس تصوير مسلسل جوازة بالعافية

وعلّق بعض الجمهور أيضًا علي ظهور ثراء جبيل بملامح مختلفه فأضاف الجمهور عدد من التعليقات التي تأكد عن الشبة الكبير بينها وبين إنجي المقدم في هذه الصور

إصابة غادة عبدالرازق :

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديد، عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو المأخوذ من قصة شقيقتها، مسلسلها “مع سبق الإصرار”، وكتبت غادة عبد الرازق :”اختي بتحبني زيادة عن اللزوم”.

وعُلِم أن النجمة غادة عبد الرازق قد أصيبت منذ أيام في عينيها. واصطدمت غادة عبد الرازق بـ “الكومودينو” في منزلها بعد انقطاع التيار الكهربائي؛ حيث تورمت عينيها في الحال.

غادة عبدالرازق في رمضان 2023 :

تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق، عن مسلسلها الدرامي الجديد “تلت التلاتة” الذي تخوض من خلاله المنافسة في دراما رمضان 2023.

وقالت غادة، ببرنامج “ذا إنسايدر بالعربي“: “أتمنى أنه يكون حاجة جديدة وتركيبة جديدة، وشكل جديد لأن الكتابة بتاعته مميزة أوي”، وأضافت غادة عبدالرازق، أن العمل ينتمي لدراما الأكشن والإثارة وهو خليط بينهما.

غادة عبدالرازق في أحدث أفلامها :

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في أحد الديكورات بمنطقة السادس من أكتوبر.

يُذكر أن تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لطرح أحداث أفلامها جوازة بالعافية في السينمات شترك في بطولة الفيلم عدد من النجوم بجانب غادة عبد الرازق ومنهم أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين

الجدير بالذكر أن تغيبت غادة عبد الرازق عن السباق الرمضاني لعام 2022 قاخر أعمالها مسلسل لحم غزال الذي عرض في رمضان 2021.

شارك البطولة مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل لحم غزال عدد من النجوم ومنهم شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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