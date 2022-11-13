الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:56 مساءً - أعلنت الفنانة عايدة فهمي صباح اليوم الأحد عن وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء .

نشرت عايدة فهمي صورة للفنان الراحل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتبت في نعيها لشقيقها: “أخويا سامي فهمي .. البقاء لله” .

كما نعى الفنان محمد صبحي عبر حسابه على موقع “فيس بوك” الفنان سامي فهمي قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعاً صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي” .

تابع: “لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسي وشريط الذكريات بيننا لم يتوقف آخرها من أسبوعين .. رحمة الله عليك .. كنت صديقا وفيا مخلصا عطوفا علي من حولك وأولهم أنا” .

وأضاف: “دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته وللاسرة الصبر والسلوان .. عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي شقيقة سامي وإلى أسرته زوجته وإبنته” .

يذكر أن الفنان سامي فهمي كان قد تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدأ حياته في المسرح من خلال المشاركة في مسرحية (القاهرة في ألف عام)، ثم بدأ مسيرته في السينما من خلال فيلم “زائر الفجر” عام 1973 .

ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها: فرصة العمر، برج الحظ، عملية نضيفة 100%، الأيام؛ ومن أشهر أدواره شخصية “سلطان” في مسلسل “حكاية ميزو” .. وقدم آخر أعماله وهو مسلسل “عش المجانين” في عام 1983 .

وبعد ذلك قرر سامي فهمي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج واستقر هناك لمدة 30 عاما .. والتقى عقب عودته من أمريكا بالفنان الراحل سمير غانم في لقاء جمعهما بعد سنوات طويلة .