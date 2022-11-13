شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يعلم ابنه أساسيات كرة السلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل الشهير بن أفليك مع ابنه صموئيل أثناء لعبهما كرة السلة معًا في بيفرلي هيلز بعد ظهر يوم السبت، إذ بدا الممثل البالغ من العمر 50 عامًا وطفله الأصغر (10 أعوام)، يستغلان معظم وقتهما في ملعب كرة السلة، وبدا أن الممثل يستمتع تمامًا بشرح أفضل نقاط هذه الرياضة لابنه، وكأنه يعلمه أساسياتها.

وحرص الثنائى بن أفليك وجنيفر لوبيز قبل أيام على إظهار مدى قوة علاقتهما خلال آخر ظهور لهما معًا منذ فترة طويلة لم يظهرا سوياً، وفقًا لتقرير نشره موقع الديلي ميل، وذلك حينما أمسكا أيديهما في نزهة معًا داخل مدينة لوس أنجلوس.

وذلك بعدما انتشرت مؤخرًا عدد من التقارير التى تؤكد وجود خلافات بين جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك، وأشار التقرير إلى أن نجم "باتمان" لا يعيش مع زوجته في نفس المنزل، وهو ما فسره الزوجان بأنه قرار اتخذاه معاً لكن ذات التقارير تقول إن لوبيز سئمت تدخين بن أفليك، لأن رائحة السجائر موجودة في كل مكان، وهذا يزعجها.

بن افليك بصحبة ابنه



بن افليك مع ابنه