شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون محمد محمود عبد العزيز على مولودته الأولى: مبروك يا أبو تمارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، الفنان محمد محمود عبد العزيز، ابن النجم الراحل محمود عبد العزيز، لقدوم مولودته الأولى، وذلك تزامنًا مع ذكرى وفاة أبيه السادسة.

وكتب الفنان شيكو:"مبروك يا أبو تمارا يا حبو"، وقالت الفنانة هنا شيحة: "ألف حمد الله علي سلامتها تتربي في عزك يا محمد ️ألف مبروك".

وهنأه المخرج رامى إمام، قائلاً: "ألف الف مبروك يا زيزو ️تتربي في عزكم إن شاء الله ربنا يحفظكم"، فيما قال الفنان أمير شاهين: "ألف مبروك حبيبي تتربي في عزك ربنا يحفظها ويبارك فيها"، وقال الفنان دياب: "الله أكبر تتربى فى عزك يا حبيبى ألف بركة"، وقال الفنان شريف رمزى: "يا زيزو ألف مليون مبروك يا حبيبي تتربي في عزك يا غالي ربنا يحفظها لكم".



دياب و شريف رمزى



شيكو هنا شيحة رامى إمام

رزق الفنان محمد محمود عبد العزيز، ابن النجم الراحل محمود عبد العزيز، أمس الأحد بمولودته ، وذلك تزامنًا مع ذكرى وفاة أبيه السادسة.

وأعلن محمد محمود عبد العزيز، خبر المولود الجديد على صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. أبويا كان دايمًا بينادينى ويقولى (بابا) وكان ساعات بيقدمنى لأصحابه ويقول أحب أعرفكم بمحمد أبويا الصغير.. أنا بقى النهاردة بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد".

وأضاف ابن الساحر: "سبحان الله، بنتى وصلت فى فجر يوم 12-11-2022.. اللهم لك الحمد والشكر.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وأحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرى وفاة والده النجم الكبير محمود عبد العزيز، واصفًا إياه بالأب والمعلم والسند والضهر، كما عبر عن افتقاده له رغم مرور السنوات.

وكتب محمد محمود عبد العزيز على صفحته على "فيس بوك": "12 نوفمبر 2022 الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب والمعلم والسند والضهر.. قالوا لى الوقت هيعدى ومابيعديش، وقالوا الزمن بينسى ومانسانيش، أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة و كل لحظة، وكأن الزمن ثابت وما بيمشيش".

وتابع: "زى ما قلت وهافضل أقول، نصيحه لوجه الله: "املى عينك من حبايبك.. كل واحد يملى عينه من اللى بيحبه ويصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله و قوله وأقعد معاه واملى عينك منه واستمتع بوجوده و بقربك منه".

واختتم ابن الساحر: "اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وثبتهم عند السؤال وصبر قلوب ذويهم واشفِ كل مريض ورد كل غائب وهونها علينا جميعًا يا رب العالمين.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".