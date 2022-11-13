شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ينعى سامى فهمى: كنت صديقًا وفيًا عطوفًا على من حولك وأولهم أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم محمد صبحى، الفنان سامى فهمى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب محمد صبحى، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعًا صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي.. لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسي وشريط الذكريات بيننا لم يتوقف آخرها من أسبوعين.. رحمة الله عليك".

وأضاف: "كنت صديقًا وفيًا مخلصًا عطوفًا علي من حولك واولهم أنا دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي شقيقة سامي وإلى أسرته زوجته وابنته".



محمد صبحى

توفى صباح اليوم الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي، ونقدم فى هذا التقرير أبرز معلومات عن الفنان الرحل سامي فهمي:

الفنان الراحل سامى فهمى، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1974، وسافر لأمريكا في أوائل الثمانينيات، حيث عاش أكثر من 30 سنة وعاد لمصر عام 2018.بجانب جنسيته المصرية فقد حصل على الجنسية الأمريكية أيضًا، أما عن حياته الخاصة، فقد تزوج سامي فهمي مرة واحدة من سيدة تونسية وأنجب منها ولد وبنت.

كان الفنان سامي فهمي يتمنّى أن يصبح مخرجا فقرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكنه درس التمثيل وبدأ مشواره بعالم التمثيل منذ أن كان طالبا بالمعهد الذي تخرّج فيه عام 1974.

وشارك سامي فهمي، في سهرات تليفزيونية حتى صعد خشبة المسرح عام 1969 من خلال مسرحية “القاهرة في ألف عام”، وقبل تخرجة من المعهد اتجه للسينما فشارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973.مع الفنان محمد صبحي.

وفي العام التالي شارك سامي فهمي في ثاني أشهر أدواره وهو دور “سلطان” في مسلسل (حكاية ميزو)، وظلّ يشارك في أعمال سينمائية ودرامية تليفزيونية حتى بداية الثمانينيات وهنا قرر ترك التمثيل.

في أوائل الثمانينيات وبالتحديد عام 1983 قرر الفنان سامي فهمي ترك مجال التمثيل تمامًا، خاصّة بعدما شارك في مسلسلي (عش المجانين) و(الصياد والحب).

وهاجر سامي فهمي تاركا الشهرة والنجومية التي حققها، وسافر إلى أمريكا حتى يدرس الإخراج، بناءً على نصيحة من الفنان حسين فهمي، وبالفعل درس الإخراج واستقر بأمريكا لأكثر من 30 عامًا.