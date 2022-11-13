شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يلحق بـ"ميزو".. وداعًا الفنان سامى فهمى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان سامي فهمى، شقيق الفنانة عايدة فهمى، التى أعلنت خبر رحيله عبر صفحتها على الفيس بوك منذ دقائق قائلة: "أخويا سامى فهمى.. البقاء لله".

الفنان الراحل سامى فهمى، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1974، وسافر لأمريكا في أوائل الثمانينيات، حيث عاش أكثر من 30 سنة وعاد لمصر عام 2018. بجانب جنسيته المصرية فقد حصل على الجنسية الأمريكية أيضًا، أما عن حياته الخاصة، فقد تزوج سامى فهمى مرة واحدة من سيدة تونسية وأنجب منها ولد وبنت.

كان الفنان سامى فهمى يتمنّى أن يصبح مخرجا فقرر الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ولكنه درس التمثيل وبدأ مشواره بعالم التمثيل منذ أن كان طالبا بالمعهد الذى تخرّج فيه عام 1974.

فى أوائل الثمانينيات وبالتحديد عام 1983 قرر الفنان سامى فهمى ترك مجال التمثيل تمامًا، خاصّة بعدما شارك فى مسلسلى (عش المجانين) و(الصياد والحب).

وهاجر سامى فهمى تاركا الشهرة والنجومية التي حققها، وسافر إلى أمريكا حتى يدرس الإخراج، بناءً على نصيحة من الفنان حسين فهمى، وبالفعل درس الإخراج واستقر بأمريكا لأكثر من 30 عامًا.