شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تشارك مؤسسة حماية الحيوان فى يوم الرفق به وحمايته من المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سيمون في اليوم الذي خصصته مؤسسة حماية الحيوان للرفق بالكلاب وبعض الحيوانات الأخرى من أجل حمايتهم بالمخاطر والرفق بهم وتوعية الناس بكيفية معاملة الحيوانات.

وأكدت الفنانة سيمون حرصها الدائم علي مساعدة والرفق بكل الحيوانات، وقالت: الرفق بالحيوان من الأخلاق الرفيعة التي تدل على قيم الرحمة والخوف من الله، وكل الأديان حثت علي الرفق بالحيوانات وجعلتها في مقدمة الأمور الدالة على الرحمة والإنسانية، وتنهي جميع الأديان عن تعذيب الحيوانات والتمثيل بهم أو ضربهم، بل أنها جميعًا كانت تطالب بالرعاية والإطعام والتكفل بالحيوانات.

وأوضحت سيمون: تظهر رحمة الإنسان بشكل كبير من خلال تعامله مع هذه الكائنات الضعيفة التي لا تمتلك العقل حيث يرعاها الإنسان ويقدم لها الطعام ويحرص على علاجها ، ومشاركتي في هذا اليوم كان الهدف منه بث رسائل التوعية للمواطنين وتوعيتهم بأهمية الاهتمام بالحيوانات ورعايتها بالشكل المناسب ، وتوفير المرعى المناسب للحيوان لكي يكبر وينمو في بيئة صحية مناسبة خالية من الأمراض .

شارك في هذا اليوم عدد من الفنانين منهم الفنانة رانيا يوسف والفنانة تارا عماد وعدد من وسائل الاعلام وقنوات ممثل الـcbc .



الفنانة سيمون مع الكلاب



جانب من اليوم



سيمون تشارك في اليوم المخصص للرفق بالحيوان



سيمون تشارك في اليوم المخصص للرفق بالحيوانات



سيمون تشارك في يوم مخصص للرفق بالحيوانات



سيمون مع الكلاب في اليوم للرفق بهم