شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تهنئ مايا دياب بعيد ميلادها: أتمنالك أيام حلوة مثل قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نانسى عجرم النجمة مايا دياب بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة، "مايا عقبال المية واتمنالك أيام حلوة مثل قلبك".

وطرحت النجمة مايا دياب، الأيام الماضية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عيش أحلى سنين" والاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة، وكتبت مايا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أغنية عيش أحلى سنين موجودة على كل المنصات علّوا الصوت وانبسطوا قد ما فيكن وأنا هالقد بحبكن".

وطرحت مايا أغنية "أمى يا أمى" فى شهر يونيو الماضى وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

وكانت أحيت مايا دياب حفلا غنائيا فى قبرص مؤخرا، وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.